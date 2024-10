Liam Payne, la chiamata dell’hotel alla Polizia: “Sta spaccando tutto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un programma televisivo argentino pochi minuti dopo la morte di Liam Payne è entrato in possesso della chiamata fatta da uno dei receptionist dell’hotel CasaSur di Buenos Aires alla Polizia. L’uomo al telefono non ha chiamato gli agenti per la m0rte del cantante, ma per il suo atteggiamento aggressivo: “Qui si rinforza l’ipotesi dell’uso di sostanze, lo dice chiaramente l’uomo che ha chiamato. Qui si fa riferimento a un ospite che rompeva tutto nella stanza e non alla sua caduta dal balcone. Non ha chiamato per la morte, ma per calmare la situazione all’interno dell’albergo. Poi c’è stata un’altra chiamata, pochi minuti dopo questa che abbiamo appena sentito“. Nell’audio trasmesso in tv si sente il receptionist che dice: “Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur. Biccy.it - Liam Payne, la chiamata dell’hotel alla Polizia: “Sta spaccando tutto” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un programma televisivo argentino pochi minuti dopo la morte diè entrato in possesso dellafatta da uno dei receptionistCasaSur di Buenos Aires. L’uomo al telefono non ha chiamato gli agenti per la m0rte del cantante, ma per il suo atteggiamento aggressivo: “Qui si rinforza l’ipotesi dell’uso di sostanze, lo dice chiaramente l’uomo che ha chiamato. Qui si fa riferimento a un ospite che rompevanella stanza e nonsua caduta dal balcone. Non ha chiamato per la morte, ma per calmare la situazione all’interno dell’albergo. Poi c’è stata un’altra, pochi minuti dopo questa che abbiamo appena sentito“. Nell’audio trasmesso in tv si sente il receptionist che dice: “Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur.

