Liam Payne degli One Direction è morto: il volo dal terzo piano di un hotel (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante Liam Payne, 31 anni, è stato trovato morto nel cortile interno dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires. Era lì insieme alla fidanzata Kate Cassidy Incidente o gesto volontario? Si indaga su questo dopo il volo dal terzo piano del cantante Liam Payne dal balcone di una stanza dell’albergo e il ritrovamento nel cortine interno dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires. L’artista si trovava lì con la sua fidanzata Kate Cassidy. Come riportato dal quotidiano argentino La Nacion, alle 17 di ieri pomeriggio, ora locale (in Italia erano le 22), la direzione dell’albergo avrebbe chiesto l’intervento della polizia per segnalare la presenza di un uomo con atteggiamenti molesti e aggressivi, probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe. da qui la polizia è intervenuta e quando è arrivata sul posto ha trovato il corpo di Payne riverso a terra nel cortine dell’albergo. 361magazine.com - Liam Payne degli One Direction è morto: il volo dal terzo piano di un hotel Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante, 31 anni, è stato trovatonel cortile interno dell’Casa Sur di Buenos Aires. Era lì insieme alla fidanzata Kate Cassidy Incidente o gestontario? Si indaga su questo dopo ildaldel cantantedal balcone di una stanza dell’albergo e il ritrovamento nel cortine interno dell’Casa Sur di Buenos Aires. L’artista si trovava lì con la sua fidanzata Kate Cassidy. Come riportato dal quotidiano argentino La Nacion, alle 17 di ieri pomeriggio, ora locale (in Italia erano le 22), la direzione dell’albergo avrebbe chiesto l’intervento della polizia per segnalare la presenza di un uomo con atteggiamenti molesti e aggressivi, probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe. da qui la polizia è intervenuta e quando è arrivata sul posto ha trovato il corpo diriverso a terra nel cortine dell’albergo.

