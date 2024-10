Gqitalia.it - L’enigma si addice al Ragazzino di Agatha All Along, ma chi è in realtà questo giovane personaggio?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il quinto episodio diAllha cominciato a squarciare il velo sul, ilinterpretato dal Joe Locke (attore già visto in Heartstopper) di cui sono ignote l'identità (ogni volta che pronuncia il suo nome un sigillo copre la sua bocca impedendo anche di sentire cosa dice) e la natura (non si capisce se sia dotato di magia o meno, ma se qualcuno gli ha posto un sigillo, qualche paura o scrupolo lo aveva). In effetti il(così lo chiamano le streghe protagoniste della serie) si sta rivelando molto diverso da come appariva a prima vista. Fin dall'inizio, quando si è presentato come “fan” died esperto di occultismo, si è dimostrato una delle forze che ha messo insieme la congrega. Empatico e più maturo della sua età, porta con sé un’agenda, che ingli fa da suo libro di magia.