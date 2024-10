Ilrestodelcarlino.it - Legacoop, un’altra raccolta fondi dopo i nuovi danni da maltempo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si ferma l’impegno diper sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni e questa volta l’organizzazione delle cooperative lo fa lanciando una una nuovada destinare ai Comuni ancora coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per contribuire a tale inziaitiva è possibile utilizzare il conto corrente aperto danazionale (causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U 0538703207000004272727). "La nuova e violenta alluvione che ha colpito recentemente Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha inferto un altro colpo molto duro alle nostre comunità — spiega il presidente diRomagna, Paolo Lucchi —. Con questa nuova campagna dila cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti".