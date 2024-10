Le Parisien, Psg: pronto il rinnovo per Luis Enrique (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luis Enrique e il Psg ancora insieme. Secondo quanto riporta Le Parisien il club parigino sarebbe pronto a offrire un rinnovo di contratto al tecnico spagnolo, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. Sarebbe anche arrivata la firma, ma i termini dell’accordo ancora non sono noti, anche se si parla di prolungamento fino al 2027. Oltre alla società, lo stesso tecnico ha più volte detto di credere nel nuovo progetto del Psg e di volerlo portare avanti. Le Parisien, Psg: pronto il rinnovo per Luis Enrique SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e il Psg ancora insieme. Secondo quanto riporta Leil club parigino sarebbea offrire undi contratto al tecnico spagnolo, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. Sarebbe anche arrivata la firma, ma i termini dell’accordo ancora non sono noti, anche se si parla di prolungamento fino al 2027. Oltre alla società, lo stesso tecnico ha più volte detto di credere nel nuovo progetto del Psg e di volerlo portare avanti. Le, Psg:ilperSportFace.

