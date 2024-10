Movieplayer.it - Le Iene presentano: Inside, “Rigopiano e le grandi tragedie italiane “, stasera 17 ottobre su Italia 1

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma è lo spin off della trasmissione di Davide Parenti: ogni puntata è dedicata a singoli temi, questa sera si parla di quattroche hanno colpito il territoriono., giovedì 17in prima serata su1, andrà in onda un nuovo appuntamento de Lecon una puntata dedicata ad alcune delle innumerevoli catastrofi che hanno segnato il nostro Paese. L'inchiesta di questa sera, curata da Roberta Rei, attraverso le testimonianze di esperti del settore, si pone l'obiettivo di fare luce su tutti gli aspetti che hanno caratterizzato questi drammi. La valanga diIl 18 gennaio 2017, una valanga travolse l'albergo, situato ai piedi del Gran Sasso in Abruzzo, causando la morte di 29 persone che alloggiavano al-Gran Sasso Resort. Le abbondanti