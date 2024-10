Le false idee sull’immigrazione di chi vota per Trump (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli ingressi illegali delle persone migranti alla frontiera tra Messico e Stati Uniti sono al centro del dibattito per le presidenziali. Il Guardian è andato al confine per provare a distinguere i fatti dalla disinformazione. Leggi Internazionale.it - Le false idee sull’immigrazione di chi vota per Trump Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli ingressi illegali delle persone migranti alla frontiera tra Messico e Stati Uniti sono al centro del dibattito per le presidenziali. Il Guardian è andato al confine per provare a distinguere i fatti dalla disinformazione. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Toni lo dice in faccia a Guardiola: “Hai rovinato il calcio, non ho trovato più una squadra” - Anche Toni era presente alla cena con Guardiola e ne ha approfittato per dare vita a un siparietto esilarante sui falsi nove: non trattengono le risate ... (fanpage.it)

Oroscopo dal 16 al 22 ottobre: piccolo dolore per i Gemelli; un falso amico per i Bilancia - “Se ultimamente discuti troppo spesso con il tuo partner, prova per due giorni ad assecondarlo su tutto senza critiche od opposizioni. Se le cose cambiano migliorando, sta a te decidere se continuare ... (ravenna24ore.it)

Il passo falso del governo: parlare di tasse a destra è tabù - Con poca furbizia politica è stato toccato il tabù dei tabù per un elettorato che non è interessato a ragionamenti di redistribuzione, di giustizia sociale, di aumento degli investimenti pubblici, di ... (editorialedomani.it)