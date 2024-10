La sala riunioni del Gal intitolata allo storico presidente De Cesare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà intitolata ad Ercole de Cesare, primo e storico presidente del Consorzio Gal Alto Casertano, la sala riunioni della nuova sede del Gruppo di Azione Locali ubicata in viale dei Pioppi, 16, nella città di Piedimonte Matese. A deciderlo il Consiglio Direttivo nella seduta di fine luglio scorso Casertanews.it - La sala riunioni del Gal intitolata allo storico presidente De Cesare Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Saràad Ercole de, primo edel Consorzio Gal Alto Casertano, ladella nuova sede del Gruppo di Azione Locali ubicata in viale dei Pioppi, 16, nella città di Piedimonte Matese. A deciderlo il Consiglio Direttivo nella seduta di fine luglio scorso

