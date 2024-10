La Ferrari svela la nuova F80, è la sua auto più potente di sempre: quanto costa e cosa c’entrano F1 e WEC (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presentata la Ferrari F80, la nuova supercar prodotta a Maranello che con i suoi 1.200 cavalli si attesta come la più potente di sempre. L'auto esclusiva in serie limitata da 3,6 milioni di euro presenta un mix di soluzioni portate dalle monoposto di Formula 1 e dall'Hypercar del WEC. Fanpage.it - La Ferrari svela la nuova F80, è la sua auto più potente di sempre: quanto costa e cosa c’entrano F1 e WEC Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presentata laF80, lasupercar prodotta a Maranello che con i suoi 1.200 cavalli si attesta come la piùdi. L'esclusiva in serie limitata da 3,6 milioni di euro presenta un mix di soluzioni portate dalle monoposto di Formula 1 e dall'Hypercar del WEC.

Ferrari svela al mondo la nuova F80 : eccellenza tecnologica e stilistica - Oggi, la Ferrari svela al mondo la nuova F80, un capolavoro di ingegneria e design, che segna un ulteriore passo nella leggendaria storia delle supercar di Maranello. Prodotta in serie limitata a 799 esemplari, la F80 si affianca a icone come la GTO, la F40 e la LaFerrari, rappresentando la... (Modenatoday.it)

Ferrari F80 - ecco la nuova Supercar ibrida di Maranello da 1.200 Cv - È presente poi un altro inverter per il motore elettrico al posteriore (MGU-K) che svolge tre funzioni: avviamento del motore a combustione interna, recupero di energia per la ricarica della batteria di alta tensione, incremento di coppia in determinate condizioni dinamiche. L’integrazione delle funzioni e il nuovo layout meccanico hanno fruttato un risparmio di circa 14 kg rispetto alle ... (Metropolitanmagazine.it)

Ferrari F80 - ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. Ha 1200 cavalli e costa 3 - 6 milioni – FOTO e VIDEO - Aspettate a suonare il requiem del Cavallino, però, e leggete bene quanto segue: “Oggi sia in Formula 1 sia nel World Endurance Championship (WEC) si utilizzano motori V6 turbo abbinati a un sistema ibrido a 800 V; è risultato quindi naturale il transfer di tale architettura, utilizzando la quale peraltro Ferrari ha conquistato due 24 Ore di Le Mans consecutive con la 499P”, spiega Ferrari. (Ilfattoquotidiano.it)