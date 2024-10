Ilrestodelcarlino.it - La ’bellezza’ nell’arte e nella religione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea ’Quattro mani’, visitabile in Palazzina Azzurra fino al 3 novembre, l’Associazione Culturale ’PescarArt & Co.’ di Giancarlo Costanzo ha organizzato per oggi alle 17.30 un interessante incontro all’auditorium ‘Tebaldini’ di San Benedetto dal titolo ’Prezioso come una notte stellata’. L’evento si colloca, tra l’altro, a pochi giorni dalla conclusione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, coincisa con la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre, della Giornata Mondiale per la salute mentale il 10 ottobre e nell’ottavo centenario della stesura del Cantico delle Creature del Poverello d’Assisi.