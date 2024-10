Thesocialpost.it - Israele, ucciso leader di Hamas Yahya Sinwar: morto mentre cercava di fuggire

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha annunciato di avertre presunti terroristi durante un’operazione militare nella Striscia di Gaza.a quanto pare uno di loro sarebbedi. L’identità esatta degli individui eliminati non è ancora stata confermata, e le verifiche sono attualmente in corso, ma pochi minuti fa suè arrivata conferma tramite tv israeliana. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno inoltre precisato che nell’edificio in cui si trovavano i tre uomini non sono stati trovati segni della presenza di ostaggi. Le operazioni militari continuano in maniera cauta, soprattutto per evitare potenziali pericoli legati agli ostaggi chepotrebbe ancora trattenere.è uno deipiù influenti di, e la sua possibile eliminazione rappresenterebbe un colpo significativo per l’organizzazione.