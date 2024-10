Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell'Inchiesta 'Doppia Curva', che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell'Inchiesta coordinata dai pm Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakanè stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell''Doppia', che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell'coordinata dai pm

Inchiesta ultras - Calhanoglu ammette contatti con la curva : cosa rischia - I rischi per Calhanoglu dopo aver sentito gli investigatori (LaPresse) – rompipallone. itAddirittura, Calhanoglu si sarebbe schierato in favore della Curva e contro il comportamento della società. Ancora è presto, però, per capire che piega prenderà la vicenda per le società e i tesserati. itC’è infatti l’articolo 25, comma 10 che vieta ai tesserati rapporti con gruppi di tifosi non ... (Rompipallone.it)

Inchiesta ultrà - Calhanoglu ammette di avere conosciuto il capo Ferdico - Hakan Calhanoglu, sentito dalla polizia della squadra mobile di Milano, ha ammesso di «aver conosciuto» il capo ultrà interista Marco Ferdico. (Pianetamilan.it)

Inchiesta sugli ultrà di San Siro - Calhanoglu : “Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter non voleva” - . Ma ha negato di essere uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. Sulla figura di Antonio Bellocco, erede del clan omonimo di Rosarno ucciso con venti coltellate il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, Calhanoglu ha spiegato di aver collegato a "chi era realmente solo dopo aver visto la fotografia in seguito alle notizie sul suo omicidio". (Ilgiorno.it)