Inchiesta Ambiente svenduto, sequestrata l’ex Ilva di Taranto ma l’acciaieria continuerà a produrre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. La giudice per le indagini preliminari di Potenza - che segue il caso, dopo che il processo è stato spostato da Taranto in seguito all'annullamento della sentenza in primo grado - ha criticato "l'utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto". Ma l'acciaieria resterà attiva. Fanpage.it - Inchiesta Ambiente svenduto, sequestrata l’ex Ilva di Taranto ma l’acciaieria continuerà a produrre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'exdi. La giudice per le indagini preliminari di Potenza - che segue il caso, dopo che il processo è stato spostato dain seguito all'annullamento della sentenza in primo grado - ha criticato "l'utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto". Ma l'acciaieria resterà attiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Ilva di Taranto - ripartenza dell'altoforno 1 tra le polemiche - Manca ancora la svolta green e l'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto riparte tra le polemiche. . 15, con un piccolo differimento di orario rispetto al programma annunciato, è prevista una cerimonia per la riaccensione dell’impianto, fermo per manutenzione da agosto 2023, che vedrà la partecipazione del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso. (Gazzettadelsud.it)

Ex Ilva di Taranto - sarà riacceso l’Altoforno 1 : sit-in di protesta e lettera aperta al ministro Urso. “Stop alla bomba inquinante” - Sit-in nel segno di Massimo Battista, ex operaio appena morto di tumore, contro la riaccensione martedì prossimo dell'Afo 1 alla presenza di Alfonso Urso: la richiesta è di bloccare “un’attività che ora è diventata apertamente illecita perché viola la sentenza della Corte di... (Bari.repubblica.it)

Dai guai dell'ex Ilva alla trasformazione : un viaggio nella rinascita di Taranto alla Camera dei deputati - Ulteriori testimonianze sono arrivate dal prefetto di Taranto, Paola Dessì, dal presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, dal presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, Vincenzo Cesareo, dal Presidente Anvur Antonio Felice Uricchio, dall'assessore regionale Alessandro Delli Noci e dal vicesindaco di Taranto Gianni Azzaro. (Liberoquotidiano.it)