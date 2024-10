Il vibrafonista Joe Locke presenta al Torrione il suo nuovo album. Special guest Matteo Prefumo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato sera il Jazz Club ospita il quartetto guidato da Joe Locke (nella foto) per l’occasione esteso a quintetto, con ospite il giovane chitarrista ligure Matteo Prefumo. Il concerto è organizzato in collaborazione con 'Itaclub Jazz Fest'. Joe Locke è considerato uno dei più rappresentativi Ferraratoday.it - Il vibrafonista Joe Locke presenta al Torrione il suo nuovo album. Special guest Matteo Prefumo Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato sera il Jazz Club ospita il quartetto guidato da Joe(nella foto) per l’occasione esteso a quintetto, con ospite il giovane chitarrista ligure. Il concerto è organizzato in collaborazione con 'Itaclub Jazz Fest'. Joeè considerato uno dei più raptivi

Il tour europeo di Joe Locke arriva al Minestrone insieme a Matteo Prefumo - Se un musicista della caratura di Joe Locke, vibrafonista americano pluripremiato e assai apprezzato da pubblico e critica, organizza una tournée in Europa con altri musicisti di calibro, bene ha fatto il Milestone Live Club (via E. Parmense, 27) a non lasciarselo sfuggire, accaparrandosi una... (Ilpiacenza.it)

“Makram” a Bertinoro : la stagione del jazz parte con il Joe Locke Quartet e Matteo Prefumo - “Dai de jazz club autunno-inverno 2024” parte giovedì 17 ottobre all'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Alle 21.30 l'appuntamento e con il Joe Locke Quartet ft. Matteo Prefumo in “Makram”. Sul palco Joe Locke al vibrafono, Jim Ridl al pianoforte, Lorin Cohen al contrabbasso, Samuel Sarkisyan... (Forlitoday.it)