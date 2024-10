"Il servizio di emergenza regionale rischia di collassare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un incontro tra i sindacati Uil Fpl e Nursind regionali con il direttore generale di Arcs Joseph Polimeni, su delega dell'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi: il tema, ancora una volta, è la grave carenza di personale infermieristico presso la Struttura operativa regionale Udinetoday.it - "Il servizio di emergenza regionale rischia di collassare" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un incontro tra i sindacati Uil Fpl e Nursind regionali con il direttore generale di Arcs Joseph Polimeni, su delega dell'assessorealla Salute Riccardo Riccardi: il tema, ancora una volta, è la grave carenza di personale infermieristico presso la Struttura operativa

Nessun accordo e guerra regionale : i piani di Sinwar - che è ancora vivo - La convinzione di Sinwar sarebbe che una guerra più ampia con maggiori pressioni per Israele e i suoi soldati potrebbe portare i militari a ridurre le operazioni a Gaza. Anche se, riconoscono le fonti, non esiste una prova certa della sua esistenza in vita. È quanto emerge dal New York Times che cita funzionari statunitensi a conoscenza della questione. (Iltempo.it)

Nuova alluvione - l'aggiornamento regionale : cala ancora il numero degli sfollati che sono 1200 - La presidente Priolo nominata commissario all’emergenza: “Vogliamo fare presto e bene nella gestione dei primi fondi". (Ravennatoday.it)

Nuova alluvione - l'aggiornamento regionale : cala ancora il numero degli sfollati che sono 1200 - Proseguono senza sosta le attività di assistenza alle persone e i lavori di messa in sicurezza dei territori colpiti dal ciclone Boris nei giorni scorsi. Interventi in corso su tutte le rotture arginali dove si stanno posizionando massi ciclopici. Questa mattina il capo del Dipartimento... (Ravennatoday.it)