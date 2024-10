Il nuovo mister è Mariotti. Debutto di fuoco col derby: "Ragazzi pronti a dare tutto" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il colpo di scena è servito. Quando la tavola sembrava apparecchiata per l’arrivo, o meglio, il ritorno di Massimo Maccarone a Prato – il nome di Maccarone era dato come certo negli ambienti biancazzurri compresi quelli della società – ecco che il presidente Stefano Commini ha sorpreso tutti, chiudendo nella notte fra martedì e mercoledì l’accordo con Marco Mariotti, appena separatosi dall’Albenga a due mesi e mezzo di distanza dalla sua firma con la squadra ligure, che ha salutato - a causa dei problemi economici del club - da terzo in classifica del girone A di serie D. Classe 1961, nativo di Treviso, il neo tecnico biancazzurro ha cominciato nel 1995 ad allenare, partendo dal settore giovanile del Frosinone. Lanazione.it - Il nuovo mister è Mariotti. Debutto di fuoco col derby: "Ragazzi pronti a dare tutto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il colpo di scena è servito. Quando la tavola sembrava apparecchiata per l’arrivo, o meglio, il ritorno di Massimo Maccarone a Prato – il nome di Maccarone era dato come certo negli ambienti biancazzurri compresi quelli della società – ecco che il presidente Stefano Commini ha sorpreso tutti, chiudendo nella notte fra martedì e mercoledì l’accordo con Marco, appena separatosi dall’Albenga a due mesi e mezzo di distanza dalla sua firma con la squadra ligure, che ha salutato - a causa dei problemi economici del club - da terzo in classifica del girone A di serie D. Classe 1961, nativo di Treviso, il neo tecnico biancazzurro ha cominciato nel 1995 ad allenare, partendo dal settore giovanile del Frosinone.

