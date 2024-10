Gaeta.it - Il ministro Schillaci e De Luca: incontro a Napoli sulle liste d’attesa in Campania

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recentetra ildella Salute Orazioe il governatore dellaVincenzo Deha attirato l’attenzione sul tema dellenel sistema sanitario regionale. Durante il congresso Sifo, tenutosi a, i due hanno avuto l’opportunità di discutere questioni cruciali che riguardano la sanità campana, ribadendo l’urgenza di ridurre i tempi di attesa per i pazienti. Il contesto dell’L’trae Desi è svolto in un clima di crescente preoccupazione per le lungheche affliggono molti servizi sanitari in. Le segnalazioni recenti hanno evidenziato come questo problema continui a incidere negativamente sulla salute dei cittadini e sull’efficacia del servizio sanitario regionale.