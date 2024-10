Urbanpost.it - Il Fentanyl è arrivato anche in Italia: i danni della “droga degli zombi”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Emergenza: arrivainla “” – Come nei business più tradizionali – e legali –l’incrocio tra domanda e offerta sviluppa le nuove tendenze. È cosìper il lucroso mercato. La cocaina non tira più, scusate il gioco di parole, e le strade delle città si riempiono di corpi ciondolanti in pieno ottundimento dei sensi, ma non è l’eroina: è persino peggio. È il, la cosiddetta “”, arrivatain. Facciamo il puntosituazione. Negli Stati Uniti, in tre anni ha fatto più di 200mila morti. Più del triplo rispetto alla guerra del Vietnam, e infatti è nelle metropoli americane che è partita l’epidemia e la Rete pullula di video terribili con i suddetti corpi ciondolanti, completamente fuori dal mondo.