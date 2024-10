I migranti portati in Albania: “Ci hanno soccorso in acque italiane”. Pd: “Chiederemo i tracciati delle navi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una delegazione di parlamentari delle opposizioni si è recata in Albania per verificare la situazione nei centri per migranti, dove si trovano al momento 12 richiedenti asilo. I migranti nel centro a Gjader hanno denunciato che il loro salvataggio sarebbe avvenuto in acque territoriali italiane, molto vicino a Lampedusa. Ciani (Pd): "Se il respingimento fosse avvenuto in acque territoriali, il trasferimento in Albania sarebbe a tutti gli effetti un respingimento". Fanpage.it - I migranti portati in Albania: “Ci hanno soccorso in acque italiane”. Pd: “Chiederemo i tracciati delle navi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una delegazione di parlamentariopposizioni si è recata inper verificare la situazione nei centri per, dove si trovano al momento 12 richiedenti asilo. Inel centro a Gjaderdenunciato che il loro salvataggio sarebbe avvenuto interritoriali italiane, molto vicino a Lampedusa. Ciani (Pd): "Se il respingimento fosse avvenuto interritoriali, il trasferimento insarebbe a tutti gli effetti un respingimento".

