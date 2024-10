I funerali di Leonardo, il 15enne vittima dei bulli suicida a Senigallia. La mamma cita Michael Jackson: “In un mondo pieno di odio, dobbiamo avere il coraggio di sperare” (Di giovedì 17 ottobre 2024) In centinaia alla chiesa di Montignano, con cartelli, rose, peluche e palloncini. Il parroco: “La vita è fragile, maneggiare con cura”. L’avvocata della famiglia: “Un’altra ragazza vittima di bullismo l’anno scorso nello stesso istituto” Repubblica.it - I funerali di Leonardo, il 15enne vittima dei bulli suicida a Senigallia. La mamma cita Michael Jackson: “In un mondo pieno di odio, dobbiamo avere il coraggio di sperare” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In centinaia alla chiesa di Montignano, con cartelli, rose, peluche e palloncini. Il parroco: “La vita è fragile, maneggiare con cura”. L’avvocata della famiglia: “Un’altra ragazzadismo l’anno scorso nello stesso istituto”

