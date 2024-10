Guida TV Sky Cinema e NOW: Lucy, Giovedi 17 Ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedi 17 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 andrà in onda Lucy, un fanta-action diretto da Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. La trama segue la giovane Lucy, una studentessa che si ritrova coinvolta in un traffico di droga a Taiwan e diventa una cavia involontaria per una sostanza chimica sperimentale. Quando questa si disperde nel suo corpo, Lucy acquisisce abilità straordinarie, come la telecinesi e la capacità di alterare lo spazio e il tempo. In cerca di risposte, si rivolge a un esperto di neuroscienze (Morgan Freeman), mentre sfugge ai criminali che l'hanno presa di mira. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, troviamo The Way Back, un dramma di sopravvivenza diretto da Peter Weir. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Lucy, Giovedi 17 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)17sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15 andrà in onda, un fanta-action diretto da Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. La trama segue la giovane, una studentessa che si ritrova coinvolta in un traffico di droga a Taiwan e diventa una cavia involontaria per una sostanza chimica sperimentale. Quando questa si disperde nel suo corpo,acquisisce abilità straordinarie, come la telecinesi e la capacità di alterare lo spazio e il tempo. In cerca di risposte, si rivolge a un esperto di neuroscienze (Morgan Freeman), mentre sfugge ai criminali che l'hanno presa di mira. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, troviamo The Way Back, un dramma di sopravvivenza diretto da Peter Weir.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presence, il terzo inquietante teaser - È stato diffuso il nuovo teaser del thriller psicologico sovrannaturale di Steven Soderbergh con Lucy Liu e Julia Fox in cui una famiglia si trasferisce in una casa che si scopre essere abitata da una ... (avmagazine.it)

Hugh Grant non ricordava il cameo di Donald Trump in Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi - Donald Trump ha avuto un breve cameo in Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, rom-com con protagonisti Hugh Grant e Sandra Bullock. Ma l'attore ha ammesso che non ricordava, fino a oggi, l ... (comingsoon.it)

Il video ‘Lucy’ dedicato alla pioniera del calcio femminile Maria Lucia Feitosa premiato anche in Sicilia - Il video musicale “ Lucy “, diretto dal regista sardo Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili, ha ottenuto un nuovo riconoscimento in Sicilia, aggiudicandosi il premio come miglior videoclip al ... (sardiniapost.it)