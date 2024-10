G7 della Difesa, a Napoli la prima mondiale con i conflitti in corso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la prima volta nella storia del G7 è prevista una ministeriale specificamente dedicata alla Difesa. E Napoli, dunque, ha il privilegio di essere la città ospitante di un evento Ilmattino.it - G7 della Difesa, a Napoli la prima mondiale con i conflitti in corso Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per lavolta nella storia del G7 è prevista una ministeriale specificamente dedicata alla. E, dunque, ha il privilegio di essere la città ospitante di un evento

Napoli - il No alla guerra lontano dal G7 Difesa - Domani inizia in Campania il terzo vertice in un mese dei ministri del G7. Il primo, dal 19 al 21 settembre, è stato quello della Cultura. Si è tenuto a […] The post Napoli, il No alla guerra lontano dal G7 Difesa first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Napoli blindata per il G7 Difesa 18-20 ottobre - Questura fa chiudere le strade per il corteo : piano traffico - In occasione del G7 Difesa a Napoli, la Questura ha chiesto al Comune misure straordinarie per l'ordine e la sicurezza. Il piano traffico.Continua a leggere . (Fanpage.it)