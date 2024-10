Frane causate dal maltempo: lavori di ripristino sulla Sp23 a Prignano e Gombola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono in corso oggi giovedì 17 ottobre dei lavori di ripristino stradale in località Cà Oceta di Prignano sulla Secchia lungo la strada provinciale 23, a causa di un movimento franoso che interessa il lato di monte della strada e che ha provocato un cedimento della sede viaria con fessurazioni Modenatoday.it - Frane causate dal maltempo: lavori di ripristino sulla Sp23 a Prignano e Gombola Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono in corso oggi giovedì 17 ottobre deidistradale in località Cà Oceta diSecchia lungo la strada provinciale 23, a causa di un movimento franoso che interessa il lato di monte della strada e che ha provocato un cedimento della sede viaria con fessurazioni

