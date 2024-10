Forte perturbazione in arrivo sul Lazio: la regione dirama l’Allerta Meteo Gialla (Di giovedì 17 ottobre 2024) Previsione di Rovesci e Forti Venti La regione Lazio ha emesso un’allerta Meteo per le prossime ore, a partire dalla sera di oggi, giovedì 17 ottobre, per un periodo stimato tra 18 e 24 ore. Si attendono forti precipitazioni diffuse, con rovesci intensi e temporali che potrebbero colpire ampie aree del territorio. Rischi Previsti e Precauzioni Le condizioni atmosferiche includono forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e locali grandinate. È consigliabile prestare attenzione agli spostamenti, evitando zone potenzialmente a rischio allagamento e rispettando tutte le indicazioni delle autorità. Monitoraggio e Sicurezza La Protezione Civile invita la popoLazione a mantenere alta l’attenzione e a monitorare costantemente gli aggiornamenti. I temporali potrebbero portare a situazioni di emergenza, quindi è importante seguire le indicazioni per la propria sicurezza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Previsione di Rovesci e Forti Venti Laha emesso un’allertaper le prossime ore, a partire dalla sera di oggi, giovedì 17 ottobre, per un periodo stimato tra 18 e 24 ore. Si attendono forti precipitazioni diffuse, con rovesci intensi e temporali che potrebbero colpire ampie aree del territorio. Rischi Previsti e Precauzioni Le condizioni atmosferiche includono forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e locali grandinate. È consigliabile prestare attenzione agli spostamenti, evitando zone potenzialmente a rischio allagamento e rispettando tutte le indicazioni delle autorità. Monitoraggio e Sicurezza La Protezione Civile invita la popone a mantenere alta l’attenzione e a monitorare costantemente gli aggiornamenti. I temporali potrebbero portare a situazioni di emergenza, quindi è importante seguire le indicazioni per la propria sicurezza.

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 16 : 30 - RITARDI FINO A 180 MINUTI. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 16. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTEMENTE RALLENTATA LA LINEA PISA-ROMA PER ACCERTAMENTI DELL’ AUTORITà GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI MARINA DI CERVETERI. (Romadailynews.it)

Spot “Gay help line” : no al bullismo con il sostegno della Regione Lazio - Ed è per questo che invitiamo a contattare il nostro servizio che assiste giovani e persone LGBTQIA+ in tutta Italia», aggiunge Marina Marini. Il servizio di Gay Help Line ha anche il sostegno di UNAR – Presidenza del Consiglio, Comune di Roma, fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Chiesa Valdese e donazioni di aziende e privati. (Ilfaroonline.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. (Romadailynews.it)