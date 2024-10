Endless Love Anticipazioni 18 ottobre 2024: Kemal si scaglia contro Nihan! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 18 ottobre 2024 su Canale 5: Kemal e Nihan hanno un duro scontro per Deniz! Comingsoon.it - Endless Love Anticipazioni 18 ottobre 2024: Kemal si scaglia contro Nihan! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ecco che cosa ci dicono ledell'Episodio diin onda il 18su Canale 5:hanno un duro sper Deniz!

Endless Love - anticipazioni della puntata di stasera - giovedì 17 ottobre : Kemal pronto per l’esame del DNA -  Emir tuttavia si stancherà presto di questa “lontananza forzata” e deciderà di raggiungere la moglie e la piccola Deniz. Mentre Asu pretenderà di avere un ufficio tutto suo, Galip – ormai disoccupato – deciderà di recarsi a far visita alla moglie Mujigan, che dopo anni di coma sembrerà iniziare a “risvegliarsi”. (Superguidatv.it)

Endless love stasera 17 ottobre su Canale 5 : Kemal scopre la verità su Deniz - Mujgan esce dal coma - La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di Endless love: l'esame del DNA rivela l'identità del padre di Deniz Il piano di Kemal si rivela efficace: Zehir scopre che Zehra sta segretamente collaborando con Emir e decide di tagliare ogni legame con lei, accusandola duramente per la morte del …. (Movieplayer.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 17 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 ottobre 2024. (Comingsoon.it)