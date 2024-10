Emergenza Ambientale in Sardegna: Rifiuti Speciali e Auto Bruciate Creano Allerta a Selargius (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una situazione allarmante si sta sviluppando nei pressi della Statale 387 in Sardegna, dove un campo rom si è trasformato in una vera e propria bomba ecologica. Tonnellate di Rifiuti Speciali e carcasse di Auto Bruciate sono solo la punta dell’iceberg di un problema Ambientale e sociale che richiede interventi urgenti e mirati da parte delle Autorità competenti. La gravità della situazione Ambientale Negli ultimi giorni, la cronaca di Selargius è stata segnata da una serie di incendi e roghi che hanno coinvolto pneumatici e altri materiali tossici, con il fumo nero che ha invaso l’aria circostante. Gli Automobilisti che percorrono la Statale 387 possono facilmente osservare i segni di questa crisi: il fumo denso e pungente è diventato una presenza costante, minacciando la salute dei residenti e la qualità dell’aria. Gaeta.it - Emergenza Ambientale in Sardegna: Rifiuti Speciali e Auto Bruciate Creano Allerta a Selargius Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una situazione allarmante si sta sviluppando nei pressi della Statale 387 in, dove un campo rom si è trasformato in una vera e propria bomba ecologica. Tonnellate die carcasse disono solo la punta dell’iceberg di un problemae sociale che richiede interventi urgenti e mirati da parte dellerità competenti. La gravità della situazioneNegli ultimi giorni, la cronaca diè stata segnata da una serie di incendi e roghi che hanno coinvolto pneumatici e altri materiali tossici, con il fumo nero che ha invaso l’aria circostante. Glimobilisti che percorrono la Statale 387 possono facilmente osservare i segni di questa crisi: il fumo denso e pungente è diventato una presenza costante, minacciando la salute dei residenti e la qualità dell’aria.

