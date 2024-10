Liberoquotidiano.it - Dai pm è arrivato il primo avvertimento: caro Musk, chi investe in Italia è perduto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)Elon, ci pensi bene. Rifletta con attenzione prima di investire in. Lo sappiamo che ama il nostro Paese e volentieri darebbe una mano con le sue aziende e la sua competenza. Sappiamo che la strada era tracciata: un percorso “spaziale”, potremmo dire, visto l'ambito in cui si muove, tra Tesla e Starlink, e qui del secondo parliamo. La cronaca giudiziaria di questi giorni, infatti- tra caso Striano, bancari infedeli e spiate sui conti di politici e vip - è un formidabile spunto per capire come vanno le cose da noi: non in senso favorevole a chi decide di mettere soldi e im presa. Non siamo dietrologi né complottisti, ma analizziamo i fatti e la scansione temporale con cui avvengono, per questo l'inchiesta della procura di Roma per corruzione e turbativa d'asta, sbandierata su tutti i siti (in primis Repubblica e Stampa), è un campanello d'allarme da non sottovalutare.