Crosetto: «Israele rispetti il diritto e i civili, presto sostegno alle forze armate libanesi»

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto la sua informativa in Senato sui recenti attacchi di Israele alle basi Unifil in Libano. Nel ribadire che l'Italia riconosce «il diritto dello Stato ebraico a resistere e difendersi dagli attacchi di chiunque», ha detto di aver chiesto al premier Netanyahu di «attenersi alle regole del diritto internazionale e proteggere l'incolpevole popolazione civile, a Gaza come in Libano, e il contingente Onu». Le azioni contro le postazioni Unifil, ha aggiunto, sono «rilevanti e gravissime, violazioni del diritto internazionale, non incidenti». Ha inoltre annunciato una conferenza, nel nostro Paese, « per rendere concreto il sostegno alle forze armate libanesi in termini finanziari, addestrativi e di equipaggiamento».

Medioriente : Crosetto - Israele ha diritto a difendersi ma rispetti unifil - Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, il diritto internazionale e l’Unifil”. (LaPresse) – “L’Italia ha detto e ribadito con chiarezza e non da oggi che riconosciamo il diritto di Israele a ... (Lapresse.it)

Crosetto : più Unifil con ritiro Israele - Io penso che ci sarebbe la disponibilità internazionale a un aumento del contingente se ci fosse in cambio la pace e il ritiro delle truppe israeliane". 19. Lo ha detto il ministro della Difesa, Crosetto, alla trasmissione 'Cinque minuti'su Rai 1. E ha aggiunto: "Una visita di Meloni a Unifil è pericolosa". (Televideo.rai.it)

Travaglio sul Nove : “Crosetto che ora accusa Israele di crimini di guerra? È tardi. Ora è il momento di non mandare più armi a Netanyahu” - Dopodiché, ha spiegato il giornalista, fa piacere sentire che “Crosetto ha scoperto l’espressione crimine di guerra, mi pare un po’ male applicato, nel senso che se non l’hai mai detto per quello che ha fatto Israele bombardando Gaza per un anno, lo Yemen, l’Iraq, l’Iran, la Siria, il Libano e la Cisgiordania e poi lo dici perché hanno fatto secche due telecamere della tua caserma dell’Unicef, ... (Ilfattoquotidiano.it)