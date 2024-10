Crisi in Corea | Il Nord dichiara ufficialmente il Sud come uno stato ostile

Crisi in Corea: Il Nord dichiara ufficialmente il Sud come uno ‚Äústato ostile‚ÄĚ (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) La dichiarazione si aggiunge a un periodo in cui la tensione tra la Corea del Nord e quella del Sud sta salendo alle stelle, prima con le incursioni tramite droni del sud nel Nord per inviare volantini di propaganda anti regime, e poi con il bombardamento del Nord sulle reti stradali e ferroviarie interCoreane L'articolo Crisi in Corea: Il Nord dichiara ufficialmente il Sud come uno ‚Äústato ostile‚ÄĚ proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Crisi in Corea: Il Nord dichiara ufficialmente il Sud come uno ‚Äústato ostile‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Lazione si aggiunge a un periodo in cui la tensione tra ladele quella del Sud sta salendo alle stelle, prima con le incursioni tramite droni del sud nelper inviare volantini di propaganda anti regime, e poi con il bombardamento delsulle reti stradali e ferroviarie interne L'articoloin: Ilil Suduno ‚Äú‚ÄĚ proviene da Il Difforme.

