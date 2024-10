“Costretti a piedi sui binari”: l’ennesima avventura sulla circumvesuviana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ennesima giornata di disagi per i pendolari della circumvesuviana, con un treno in avaria che ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Napoli-Sarno. Il treno delle 12:22 ha subito un guasto a Barra, probabilmente a causa di un incidente con il pantografo, che ha causato un’interruzione del servizio tra Napoli Porta Nolana e Sant’Anastasia. Questo ha costretto i viaggiatori a scendere dal treno e camminare sui binari fino alla stazione più vicina, Barra, suscitando indignazione e proteste, soprattutto sui social. Leggi anche: Uomo investito e ucciso da un treno: ritardi e cancellazioni I comitati dei pendolari vesuviani, che da tempo denunciano la precarietà del servizio offerto dalla circumvesuviana, hanno colto l’occasione per esprimere nuovamente il loro dissenso. Thesocialpost.it - “Costretti a piedi sui binari”: l’ennesima avventura sulla circumvesuviana Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ennesima giornata di disagi per i pendolari della, con un treno in avaria che ha causato l’interruzione della circolazionelinea Napoli-Sarno. Il treno delle 12:22 ha subito un guasto a Barra, probabilmente a causa di un incidente con il pantografo, che ha causato un’interruzione del servizio tra Napoli Porta Nolana e Sant’Anastasia. Questo ha costretto i viaggiatori a scendere dal treno e camminare suifino alla stazione più vicina, Barra, suscitando indignazione e proteste, soprattutto sui social. Leggi anche: Uomo investito e ucciso da un treno: ritardi e cancellazioni I comitati dei pendolari vesuviani, che da tempo denunciano la precarietà del servizio offerto dalla, hanno colto l’occasione per esprimere nuovamente il loro dissenso.

