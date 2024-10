Champagne! Anche Peppino di Capri avrà il suo biopic (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di sfornare film tv sulla vita di artisti contemporanei prosegue e stavolta tocca a Peppino Di Capri. Sulla sua vita sarà incentrato il film tv Champagne – Peppino di Capri, le cui riprese sono appena iniziate tra Napoli e l’immancabile isola che ha ispirato il nome d’arte del protagonista. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini e la voce di Roberta e Champagne ne firmerà la colonna sonora insieme al figlio Edoardo Faiella. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodi su un soggetto del produttore Pierpaolo Verga. Davidemaggio.it - Champagne! Anche Peppino di Capri avrà il suo biopic Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di sfornare film tv sulla vita di artisti contemporanei prosegue e stavolta tocca aDi. Sulla sua vita sarà incentrato il film tvdi, le cui riprese sono appena iniziate tra Napoli e l’immancabile isola che ha ispirato il nome d’arte del protagonista. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini e la voce di Roberta ene firmerà la colonna sonora insieme al figlio Edoardo Faiella. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodi su un soggetto del produttore Pierpaolo Verga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champagne – Peppino di Capri - primo ciak per il film tv girato tra Napoli e l’isola azzurra - “Champagne-Peppino di Capri” è prodotto da Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis. . Peppino di Capri è un artista noto in tutto il mondo, ma la sua biografia straordinaria e avventurosa è ancora poco conosciuta. La colonna sonora è composta da Peppino di Capri ed Edoardo Faiella. it. (Ildenaro.it)

Ischia : il nuovo singolo dei Fitness Forever feat. Peppino Di Capri - Calcutta) la band Fitness Forever pubblica il secondo singolo “Ischia” che anticipa il prossimo album previsto per l’8 novembre. . . Dopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. Anche per questo nuovo singolo dei Fitness Forever - uscito ieri, 9 ottobre - c’è un featuring d’eccezione. (Napolitoday.it)

S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album - condensano tutta la loro maestria compositiva raggiungendo picchi mai raggiunti prima. F. Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. “Da fan sfegatato e innamorato da sempre di Bongusto sapevo che il mio idolo aveva vissuto per lungo tempo sull’isola di Ischia, in uno dei suoi borghi più magici, bellissimo e riservato per via della sua posizione, a ... (Anteprima24.it)