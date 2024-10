Calendario Di Meo 2025 | sabato la presentazione a Tblisi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà presentato19 ottobre, con un gala al Mtatsminda Palace di Tbilisi (Georgia) ilDi Meo, oggetto di collezionismo realizzato in sole 5000 copie dall’Associazione “Di Meo vini ad arte” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sua ventitreesima edizione con il sostegno della Georgian Chanting Foundation. Una serata con ospiti internazionali che vedranno in anteprima le dodici foto di Massimo Listri, come ormai da tradizione dal 2013, che propongono la lettura visiva della città prescelta restituendo tutta la forza narrativa di Tbilisi, simbolo di arte, cultura, dialogo tra le genti.