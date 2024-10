Gaeta.it - BuY Bye: il tour operator e agenzia viaggi espande la sua presenza a Napoli e Fuorigrotta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nuovo capitolo si apre per BuY Bye, il notoche, dopo il successo della prima sede a Castellammare di Stabia, ha deciso di ampliare la sua attività con una nuova. Inaugurata il 21 ottobre in via Giacomo Leopardi 233 a, questa nuova sede si propone di offrire esperienze dio uniche e memorabili, con particolare attenzione a destinazioni sia europee che internazionali. In cima alla lista delle mete consigliate spicca Sharm el-Sheikh, rinomata per le sue bellezze naturali e le opportunità di svago. Un'apertura strategica che segna una crescita La scelta dire la rete di agenzie con un nuovo punto vendita anon è casuale. La città partenopea, ricca di storia e cultura, rappresenta un mercato significativo per il settore turistico.