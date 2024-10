Blitz della Digos contro la propaganda nazista: arresti e perquisizioni in tutta Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione straordinaria della Digos in diverse città Italiane ha portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione e all’indagine di un gruppo di giovani sospettati di istigazione alla violenza per motivi razziali. Le autorità hanno focalizzato la loro attenzione su due indagati maggiorenni, un 18enne di Torino e un 19enne di Biella, nel contesto di un’inchiesta più ampia che coinvolge anche altri dieci minorenni. Le indagini sono guidate dal pm della Procura di Milano, Leonardo Lesti, in collaborazione con la Procura minorile. La scoperta del gruppo WhatsApp La fonte primaria per le indagini è stata l’analisi di un cellulare di un minorenne ucraino, fermato lo scorso mese di marzo. Dalle informazioni raccolte, è stato individuato un gruppo WhatsApp intitolato “Seconda Generazione Skinhead“. Gaeta.it - Blitz della Digos contro la propaganda nazista: arresti e perquisizioni in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione straordinariain diverse cittàne ha portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione e all’indagine di un gruppo di giovani sospettati di istigazione alla violenza per motivi razziali. Le autorità hanno focalizzato la loro attenzione su due indagati maggiorenni, un 18enne di Torino e un 19enne di Biella, nel contesto di un’inchiesta più ampia che coinvolge anche altri dieci minorenni. Le indagini sono guidate dal pmProcura di Milano, Leonardo Lesti, in collaborazione con la Procura minorile. La scoperta del gruppo WhatsApp La fonte primaria per le indagini è stata l’analisi di un cellulare di un minorenne ucraino, fermato lo scorso mese di marzo. Dalle informazioni raccolte, è stato individuato un gruppo WhatsApp intitolato “Seconda Generazione Skinhead“.

