Benacquista Assicurazioni Latina Basket: sconfitta inaspettata contro Fabo Herons Montecatini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha affrontato una sfida ardua nel suo ultimo incontro contro la Fabo Herons Montecatini, una delle squadre più competitive del girone. Nonostante un inizio difficile, i nerazzurri sono riusciti a recuperare terreno, ma un calo di prestazioni negli ultimi istanti ha portato a una sconfitta per 90-77. Inoltre, il match ha evidenziato alcuni problemi fisici tra i giocatori, che potrebbero influenzare il prossimo incontro. Prestazione della Benacquista nel match La partita si è aperta con una partenza lenta per la Benacquista, che ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto. Tuttavia, con il passare dei minuti, la squadra ha dimostrato grande determinazione nel ridurre il divario che le separava dagli avversari.

