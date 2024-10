Davidemaggio.it - Beatrice Luzzi punge Signorini: “Il vero esperto di piumoni è lui”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)non le manda a dire. Nemmeno ad Alfonso. La rossa opinionista del Grande Fratello è ancora contrariata per l’allusione fatta in puntata dal conduttore riguardo a ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte, con Giuseppe Garibaldi, durante la scorsa edizione del GF. “Tu sei un’esperta di” le aveva detto quando si commentava il rapporto tra Shaila e Javier. Per tale motivo, lasi è aggiudicata il primo Tapiro di Striscia la Notizia della sua carriera. Per l’occasione il premio è trapuntato. Valerio Staffelli intercetta lache, scherzando, afferma: Secondo me ilè lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio.