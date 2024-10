Auto e Moto d’epoca 2024, Bologna chiama gli appassionati (Di giovedì 17 ottobre 2024) È tutto pronto a Bologna per la 41° edizione di Auto e Moto d’epoca, lo storico salone internazionale dedicato al mondo del Motorismo classico e appuntamento prezioso per tutti gli appassionati del settore. L'esposizione sarà di 235.000 metri quadrati suddivisi in 14 padiglioni, con quattro percorsi tematici. In mostra la storia, il presente e il futuro dell’Automotive. Confermata la presenza di costruttori di alto livello: Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi marchi della Motor Valley. E ancora l’Asi Village e l’Aci Experience. Oltre 7000 le Auto e Moto del più grande mercato "classico" d’Europa. Tra gli eventi in programma, l’anteprima della grande mostra autunnale del MAuto “125 volte Fiat”, dedicata alle celebrazioni per i 125 anni della casa Automobilistica torinese. Panorama.it - Auto e Moto d’epoca 2024, Bologna chiama gli appassionati Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È tutto pronto aper la 41° edizione di, lo storico salone internazionale dedicato al mondo delrismo classico e appuntamento prezioso per tutti glidel settore. L'esposizione sarà di 235.000 metri quadrati suddivisi in 14 padiglioni, con quattro percorsi tematici. In mostra la storia, il presente e il futuro dell’motive. Confermata la presenza di costruttori di alto livello: Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi marchi dellar Valley. E ancora l’Asi Village e l’Aci Experience. Oltre 7000 ledel più grande mercato "classico" d’Europa. Tra gli eventi in programma, l’anteprima della grande mostra autunnale del M“125 volte Fiat”, dedicata alle celebrazioni per i 125 anni della casamobilistica torinese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro auto-scooter. Ferito un motociclista - Scontro tra un’auto e uno scooter, poco dopo le 13 di ieri, in via Ponte alle Forche, il quartiere a Nord dell’abitato di San Giovanni Valdarno. L’allarme è scattato e sul posto sono confluiti in pochi minuti i mezzi del 118, l’ambulanza della Misericordia di Piandiscò e l’automedica. . Oltre ai rilievi, i vigili urbani hanno acquisito le testimonianze di chi ha assistito allo scontro, mentre ... (Lanazione.it)

Via Provinciale Pisana - scontro tra auto e moto : 35enne in ospedale - Incidente stradale intorno alle 14.15 di oggi, mercoledì 16 ottobre in via Provinciale Pisana, all'incrocio con via dell'Artigianato, dove una moto con a bordo un 39enne si è scontrata con un'auto. In seguito all'impatto, il conducente del mezzo a due ruote è caduto sull'asfalto, riportando un... (Livornotoday.it)

Motociclista di 41 anni portato in ospedale dopo lo scontro con un autocarro - Ennesimo incidente stradale sulle strade della provincia di Verona. Stando alle prime informazioni giunte, un autocarro ed una moto si sarebbero scontrati in via del Lavoro a Trevenzuolo, intorno ore 14 di mercoledì, con una dinamica al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di... (Veronasera.it)