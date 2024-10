Arezzo Città del Natale: si rinnova l’appuntamento con la magia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Un’intera Città si mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: torna Arezzo Città del Natale la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della Città toscana. Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella Città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra Natale (info su www.vasari450.it). Lanazione.it - Arezzo Città del Natale: si rinnova l’appuntamento con la magia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Un’interasi mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: tornadella rassegna di eventi voluta dalla FondazioneIntour e realizzata con il Comune diche dal 16 novembre al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico dellatoscana. Quest’anno ladelsposa ladelle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nellache nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra(info su www.vasari450.it).

Un nuovo festival dedicato a hip hop e street dance nella città di Arezzo - 00 di domenica 17 novembre al teatro Tenda. La volontà, infatti, è di individuare e valorizzare i giovani talenti delle diverse discipline in uno spirito di sana competizione, di puro divertimento e di inclusione sociale che caratterizza la cultura hip hop. La rassegna, promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, andrà a offrire un’occasione di ritrovo per scuole, associazioni e ... (Lanazione.it)

Un nuovo festival dedicato a hip hop e street dance nella città di Arezzo. Il contest - Hip hop e street dance protagoniste ad Arezzo nel nuovo festival “The other side of art”. La rassegna, promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, andrà a offrire un’occasione di ritrovo per scuole, associazioni e allievi di tutta la penisola impegnati nelle discipline urbane... (Arezzonotizie.it)

Un poker di centri per Arezzo città dei giovani - 582 euro e con il Comune di Arezzo nel ruolo di partner. Ad Arezzo hanno già aderito alla proposta 40 adolescenti dagli 11 ai 16 anni che potrebbero formare almeno 4 squadre da calciotto. comune. “Dunque – concludono Scapecchi e Tanti – se al tavolo caliamo non il tris ma il poker, le risorse complessive investite su quattro centri saranno, nel triennio, 575. (Lanazione.it)