A Napoli un giornalista identificato durante un servizio. Il Comune: “Massima collaborazione con la stampa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un giornalista fermato e identificato durante un servizio: la denuncia di Odg e Sugc. Il Comune di Napoli: "Episodio lontano anni luce dall'agire di questa Amministrazione. Chiariremo da cosa sia scaturito, intanto esprimiamo solidarietĂ al diretto interessato". Fanpage.it - A Napoli un giornalista identificato durante un servizio. Il Comune: “Massima collaborazione con la stampa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unfermato eun: la denuncia di Odg e Sugc. Ildi: "Episodio lontano anni luce dall'agire di questa Amministrazione. Chiariremo da cosa sia scaturito, intanto esprimiamo solidarietĂ al diretto interessato".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Napoli ricorda Giancarlo Siani a 39 anni dall’omicidio del “giornalista-giornalista” - Sono le […]. Oggi la celebrazione presso le Rampe intitolate a Giancarlo Siani, proprio lì dove i sicari della criminalità organizzata uccisero a colpi d’arma da fuoco il giornalista de Il Mattino. “Ricordare le vittime è la nostra riposta non violenta alla violenza della mafia, guai se ci fermassimo nel ricordare, la daremmo vinta a loro”. (2anews.it)

Prescritta rissa tra rampolli boss e killer giornalista Siani; sentenza del tribunale di Napoli Nord : “Non luogo a procedere” - it. Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa con “non luogo a procedere”, per intervenuta prescrizione, la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Napoli Nord al termine del processo scaturito da una maxirissa che nel 2017 scoppiò in un locale di Carinaro (Caserta) coinvolgendo otto giovani tra cui i figli di alcuni esponenti di primo piano della camorra, coma Ivanhoe ... (Anteprima24.it)

Dietrofront della giornalista sarda : “Chiedo scusa - cervello in tilt. Ho bisogno di una vacanza a Napoli” - Poco dopo il tweet, la signora è stata presa di mira da molti utenti napoletani, che hanno risposto alla provocazione. Già ieri sera mi sarei voluta scusare, io adoro i napoletani. Quelli che hanno fatto macelli ieri erano solo quattro gatti”. Ora la giornalista per placare le acque si è cancellata da X, anche se la brutta figura resta. (Spazionapoli.it)