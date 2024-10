Violenza tra i giovani: "I controlli non bastano. Offrire più alternative al tempo in strada" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "I reati sono costanti, quello che però emerge nel post-Covid è un aumento degli agiti di natura violenta, a partire da rapine e lesioni: non ci sono livelli di pianificazione molto forti, piuttosto comportamenti legati alla difficoltà di relazionarsi con gli altri". Marco Dugato è ricercatore del centro di ricerca Transcrime dell’università Cattolica di Milano ed è tra gli autori dell’ultimo rapporto “La devianza giovanile in Italia: episodi o trasformazione?“ realizzato con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, partendo dai dati dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano. Cambia il profilo di chi compie reati? "La fascia tra i 18 e i 24 anni è storicamente la più problematica, sia analizzando gli autori dei reati che le vittime. Ed è spiegabile anche da stili di vita e orari che possono esporre maggiormente a rischi. Ilgiorno.it - Violenza tra i giovani: "I controlli non bastano. Offrire più alternative al tempo in strada" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "I reati sono costanti, quello che però emerge nel post-Covid è un aumento degli agiti di natura violenta, a partire da rapine e lesioni: non ci sono livelli di pianificazione molto forti, piuttosto comportamenti legati alla difficoltà di relazionarsi con gli altri". Marco Dugato è ricercatore del centro di ricerca Transcrime dell’università Cattolica di Milano ed è tra gli autori dell’ultimo rapporto “La devianzale in Italia: episodi o trasformazione?“ realizzato con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, partendo dai dati dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano. Cambia il profilo di chi compie reati? "La fascia tra i 18 e i 24 anni è storicamente la più problematica, sia analizzando gli autori dei reati che le vittime. Ed è spiegabile anche da stili di vita e orari che possono esporre maggiormente a rischi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia - ma lui : “Sono falsità” - L’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, sarebbe indagato per violenza sessuale in Svezia: i suoi collaboratori parlano di fake news, ma arriva una conferma. . . eu. . Leggi tutto Questo articolo Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia, ma lui: “Sono falsità” è stato pubblicato prima Sportnews. (Sportnews.eu)

Fine vita - Laura Santi denuncia di nuovo la Usl Umbria : “Si rivaluti il mio caso. 5 mesi di attesa sono un atto di violenza” - Laura Santi, perugina affetta da sclerosi multipla che ad aprile 2022 aveva chiesto all’azienda sanitaria di essere sottoposta alle verifiche previste dalla sentenza costituzionale 242 del 2019 per l’accesso alla morte assistita, ha denunciato per la seconda volta la USL Umbria 1 per omissione di atti d’ufficio e violenza privata. (Ilfattoquotidiano.it)

Orrore a Matera - padre e figlio ai domiciliari : sono accusati di violenza sessuale su due 12enni - I fatti contestati dalla Procura di Potenza ai due indagati risalgono al 2022. . . Un 53enne e un 20enne, padre e figlio, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Polizia di Matera per aver violato il divieto di avvicinamento a due ragazze minorenni nei confronti delle quali sono accusati di violenza sessuale, aggravate e tentata e pedopornografia minorile. (Gazzettadelsud.it)