Victoria's Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte, comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei anni di stop il brand di lingerie è tornato con una sfilata evento a New York, che vuole dare il via a un nuovo corso. Tra ospiti musicali e top model di ieri e di oggi, ecco com'è andata e cosa è cambiato rispetto al passato

Victoria’s Secret : cresce l’attesa per la sfilata di questa sera. I dettagli e dove guardarla in streaming - I siti americani parlano di una passerella su cui sfileranno gli Angeli storici con volti nuovi: per un cambiamento all’insegna del body positivity. Dopo uno stop durato 4 anni, lo storico brand di lingerie torna a cavalcare l’onda del successo con un fashion show che promette importanti novità e qualche cambio di rotta. (361magazine.com)

È Hillary Super la nuova CEO di Victoria’s Secret : arriva da Savage x Fenty ed è pronta a far tornare gli angeli in passerella - Si chiama Hillary Super, ed era già membro del cda dell’iconico brand di lingerie americano. La sua carriera va dalla moda alla bellezza, addirittura contemplando il segmento home. Il reddito operativo rettificato dovrebbe invece attestarsi tra 57 e 62 milioni di dollari, anziché tra 30 e 45 milioni. (Metropolitanmagazine.it)

Victoria’s Secret si affida a Hillary Super come Ceo - Victoria’s Secret, marchio americano specializzato in biancheria intima femminile, si affida a Hillary Super come suo nuovo amministratore delegato. it. La notizia ha messo le ali ai titoli di Victoria’s Secret a Wall Street: nella prima mezz’ora di contrattazioni l’azione è salita del 17%. Super, che assumerà l’incarico il 9 settembre, è al momento la numero uno di Savage X Fenty, il brand di ... (Ildenaro.it)