Viabilità | nuove zone 30 e corsie ciclabili tra via Parigi e strada Quarta

Il Comune di Parma ha approvato, attraverso un'ordinanza del 15 ottobre, l'istituzione di nuove zone 30 e di corsie ciclabili nella zona tra via Parigi e strada Quarta. In particolare in via Parigi – da via Irnerio a strada Quarta è prevista l'istituzione di corsie ciclabili e istituzione dei

Alice Bellandi - oro a Parigi 2024 - e la salute mentale : «La strada da fare è ancora tanta - ma non sono più sola» - La judoka ha affidato a Instagram un post in cui parla con tenerezza alla sé che è stata, quando aveva bisogno di «crollare» e la solitudine sembrava insostenibile. Oggi il peggio è alle spalle: «Ci sono persone nuove, sul tatami e fuori. Persone che sanno chi sono io». (Vanityfair.it)

La rabbia di via Parigi : "I rifiuti vengono lasciati in strada : non ne possiamo più" - I cittadini e le cittadine di via Parigi a Parma non ce la fanno più. C'è l'altra faccia della medaglia nella vicenda che riguarda la raccolta dei rifiuti a Parma. Da un lato ci sono i lavoratori che hanno denunciato a Parmatoday turni di lavoro che possono arrivare anche a 13 ore, scarsa... (Parmatoday.it)

Paralimpiadi Parigi 2024 - ciclismo su strada : argento Italia nella staffetta mista H1-5 - Squalificato invece il Belgio. Bronzo agli Stati Uniti in 25’50” con Matt Tingley, Katerina Brim e Travis Gaertner che hanno anticipato il Brasile (Mariana Garcia, Ulisses Leal, Jady Malavazzi). The post Paralimpiadi Parigi 2024, ciclismo su strada: argento Italia nella staffetta mista H1-5 appeared first on SportFace. (Sportface.it)