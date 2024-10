Verso Milan-Udinese, occasione da titolare per Noah Okafor? Le ultime (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paulo Fonseca concederà un’opportunità dal primo minuto a Noah Okafor in occasione di Milan-Udinese? La probabile decisione del tecnico portoghese Noah Okafor titolare contro l’Udinese nella sfida casalinga valida per l’ottava giornata di Serie A. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca sembrerebbe essere orientato a concedere un’occasione nell’undici di partenza all’attaccante svizzero nell’incontro in programma sabato 19 ottobre alle 18. Il numero 17 rossonero dovrebbe formare la coppia di attacco in campo dal primo minuto insieme a Alvaro Morata. Un’importante opportunità di riscatto per il centravanti classe 2000 dopo i soli 62 minuti disputati complessivamente negli ultimi sei incontri disputati. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, occasione da titolare per Noah Okafor? Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paulo Fonseca concederà un’opportunità dal primo minuto aindi? La probabile decisione del tecnico portoghesecontro l’nella sfida casalinga valida per l’ottava giornata di Serie A. L’allenatore delPaulo Fonseca sembrerebbe essere orientato a concedere un’nell’undici di partenza all’attaccante svizzero nell’incontro in programma sabato 19 ottobre alle 18. Il numero 17 rossonero dovrebbe formare la coppia di attacco in campo dal primo minuto insieme a Alvaro Morata. Un’importante opportunità di riscatto per il centravanti classe 2000 dopo i soli 62 minuti disputati complessivamente negli ultimi sei incontri disputati.

