Secoloditalia.it - Utero in affitto, bagarre al Senato: sinistra sulle barricate per difendere lo sfruttamento delle donne

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È atteso per oggi il via libera definito al ddl Varchi contro la maternità surrogata, che prevede la punibilità del reato in Italia anche se commesso all’estero e che per questo viene indicato come “universale”. Durante il dibattito si sono registrati momenti di tensione, suscitati dal furore con cui lasi oppone a questa legge contro l’in, scritta e pensata per le, e per le più fragili tra loro, oltre che per affermare il principio che la vita non è un bene in vendita e i bambini non sono merce da ordinare magari dopo averne scelto le caratteristiche su un catalogo.al: opposizionea difesa dell’inLasi è scatenata già sulla discussionepregiudiziali presentate dall’opposizione, tre, tutte respinte con 87 voti contrari.