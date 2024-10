USA 2024: record di votanti in anticipo in Georgia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) record di votanti in anticipo in Georgia per le elezioni USA 2024. La Georgia è uno Stato chiave per decidere chi si aggiudicherà la Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump. Il dato è ancora più sorprendente perché i repubblicani hanno fissato una serie di limitazioni per rendere più complesso votare nei distretti a Periodicodaily.com - USA 2024: record di votanti in anticipo in Georgia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diininper le elezioni USA. Laè uno Stato chiave per decidere chi si aggiudicherà la Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump. Il dato è ancora più sorprendente perché i repubblicani hanno fissato una serie di limitazioni per rendere più complesso votare nei distretti a

