Uruguay problema fisico per Olivera che chiede il cambio | Napoli in apprensione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brutte notizie per il, che rischia di perdere per infortunio Mathias. Il calciatore ha infatti chiesto ilal minuto 87 della partita traed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, e le sue condizioni sono da valutare. L’entità delnon è chiara – apparentemente sembrerebbe un fastidio muscolare – e la sua sostituzione potrebbe essere anche puramente precauzionale. Tuttavia sarà da valutare in vista della prossima partita di Serie A contro l’Empoli. Qualora non dovesse farcela, al suo posto sarebbe pronto Spinazzola.percheilinSportFace.