Una star di Stranger Things nel trailer del fantasy "alla Spielberg" di A24: The Legend of Ochi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel cast della pellicola ci sono anche Finn Wolfhard, protagonista della serie Netflix, e Willem Dafoe, ormai un beniamino dello studio indipendente Dopo essere stato annunciato tre anni fa, The Legend of Ochi sta finalmente per arrivare nelle sale. A24 ha diffuso in streaming il trailer del fantasy per ragazzi e già si preannuncia come uno dei suoi titoli più diversi. Il film è incentrato su una giovane ragazza che scappa dalla sua casa su un'isola che si affaccia sul Mar Nero e che poi incontra e impara a comunicare con uno degli esseri del titolo. Le creature bluastre con orecchie simili a quelle di Yoda sono temute dagli abitanti dell'isola, ma la ragazza fa amicizia con un esemplare più giovane e Movieplayer.it - Una star di Stranger Things nel trailer del fantasy "alla Spielberg" di A24: The Legend of Ochi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel cast della pellicola ci sono anche Finn Wolfhard, protagonista della serie Netflix, e Willem Dafoe, ormai un beniamino dello studio indipendente Dopo essere stato annunciato tre anni fa, Theofsta finalmente per arrivare nelle sale. A24 ha diffuso in streaming ildelper ragazzi e già si preannuncia come uno dei suoi titoli più diversi. Il film è incentrato su una giovane ragazza che scappa dsua casa su un'isola che si affaccia sul Mar Nero e che poi incontra e impara a comunicare con uno degli esseri del titolo. Le creature bluastre con orecchie simili a quelle di Yoda sono temute dagli abitanti dell'isola, ma la ragazza fa amicizia con un esemplare più giovane e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

The Legend of Ochi di Isaiah Saxon al cinema - nel 2025 in Italia - Nel cast Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard, acclamato protagonista della serie Stranger Things. Il film è prodotto da A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nel 2025. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono lieti di presentare il poster dell’attesissimo The Legend of Ochi, di Isaiah Saxon, una sorprendente avventura fantastica, un ... (Lopinionista.it)

The Legend of Ochi nel 2025 in Italia con I Wonder Pictures - Nel cast Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard, acclamato protagonista della serie Stranger Things. . THE LEGEND OF OCHI IL POSTER  I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono lieti di presentare il poster dell’attesissimo The Legend of Ochi, di Isaiah Saxon, una sorprendente avventura fantastica, un viaggio tra emozioni e magia. (Romadailynews.it)

Tre giochi gratis su Epic Games : CYGNI – All Guns Blazing - Apex Legends e DNF Duel - Scopriamo insieme cosa offrono questi giochi e perché dovresti scaricarli subito. Ogni settimana, Epic Games Store regala giochi che spaziano dai titoli indie a quelli tripla A, e questa volta hai la possibilità di mettere le mani su CYGNI – All Guns Blazing, un bundle esclusivo di Apex Legends™ e DNF Duel. (Pantareinews.com)