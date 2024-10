Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 16 ottobre 2024: un arrivo imprevisto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manuela Cirillo sarà in procinto di inaugurare il suo parco archeologico, come si evince dalledi Unaldi mercoledì 16. La ragazza, di recente, ha condiviso con il suo fidanzato Costabile il suo progetto e il giovane, constatando la difficoltà della Cirillo a seguire tutte le fasi dei lavori, poiché impegnata a preparare gli esami universitari, si è offerto di farlo al suo. Manuela si è fidata e ha permesso a Costabile anche di gestire il denaro destinato a finanziare il parco archeologico. Quando, però, la gemella era ormai sicura di essere sul punto di vedere realizzato il suo progetto, ha scoperto che Altieri l'ha ingannata in quanto ha utilizzato i suoi soldi per saldare alcuni debiti che ha contratto in passato.