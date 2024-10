Ilgiorno.it - Un capolavoro firmato Petrenko

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giudici Miracolo alla Scala, elargitoci da san Cirillo, all’anagrafe Kirill, che solo rarissimamente lascia la sua Filarmonica di Berlino per un’altra orchestra, e che nel Cavaliere della Rosa di Richard Strauss ha fatto suonare gli scaligeri come sarebbe bello suonassero sempre, capaci come sono (quando vogliono, e qui si sente quanto lo vogliano) di non temere confronti con compagine chicchessia. Non c’è direttore, a parer mio, che attualmente gli possa star di paro nell’universo mondo. E che del Rosenkavalier ha offerto interpretazione che relega nella soffitta della Veterolirica i languorosi decadentismi che quasi sempre ne affliggono le esecuzioni.