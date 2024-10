Ue: Braga (Pd), 'noi su Fitto non come Meloni contro Gentiloni' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto un atto concreto del governo per il riconoscimento dello Stato di Palestina come hanno fatto altri Paesi europei. E nel ribadire la condanna dei crimini commessi dal governo d'Israele a Gaza e in Libano, chiediamo il blocco totale della fornitura delle armi. Bisogna andare oltre gli impegni generici della premier Meloni". Lo ha detto questa mattina Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, intervenendo a Radio Anch'io. "Serve una reazione molto più forte che l'Italia può garantire anche grazie alla storia di relazioni diplomatiche che ci lega al Medio Oriente – ha proseguito –. Liberoquotidiano.it - Ue: Braga (Pd), 'noi su Fitto non come Meloni contro Gentiloni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto un atto concreto del governo per il riconoscimento dello Stato di Palestinahanno fatto altri Paesi europei. E nel ribadire la condanna dei crimini commessi dal governo d'Israele a Gaza e in Libano, chiediamo il blocco totale della fornitura delle armi. Bisogna andare oltre gli impegni generici della premier". Lo ha detto questa mattina Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, intervenendo a Radio Anch'io. "Serve una reazione molto più forte che l'Italia può garantire anche grazie alla storia di relazioni diplomatiche che ci lega al Medio Oriente – ha proseguito –.

Governo : Gubitosa a Borghi (Iv) - 'è Renzi che copia Conte - voi falsi come Rinascimento arabo' - (Adnkronos) - “Pensavamo che gli esponenti di IV avessero superato il ridicolo e invece no. Se a farlo è addirittura il capogruppo al Senato Enrico Borghi significa che sono messi molto male. Roma, 15 ott. L'accusa mossa dal ‘nostro' al presidente Conte è nientemeno che aver copiato un'espressione usata da Renzi. (Liberoquotidiano.it)

Come può cambiare il Bonus ristrutturazioni nel 2025 - governo Meloni pensa a proroga per le prime case - L'anno prossimo il bonus ristrutturazioni scenderà al 36%, e poi dal 2028 ancora al 30%. Un calo non ideale, mentre in cui l'Italia si avvicina alle scadenze della direttiva europea Case green. Continua a leggere . Così, il governo Meloni ha aperto alla possibilità di prolungare il bonus al 50%, come è oggi, ma solo per le prime case. (Fanpage.it)

Commissione d'inchiesta Covid - parenti vittime : "Negate da governo terapie al plasma iperimmune - tirocinanti al posto dei medici e ospedali come lager” - VIDEO - Nella prima commissione di inchiesta Covid i familiari delle vittime morte “non da Covid ma per Covid” hanno mostrato tutta la loro sofferenza per i loro cari tragicamente deceduti per “malasanità e malfunzionamento della gestione pandemia Covid 19”. Nella seduta è stata incarnata tutta la rabbia pe . (Ilgiornaleditalia.it)